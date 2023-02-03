Чи буде рання весна в Україні: попередній прогноз синоптиків

Лютий, 03 в 16:29

Синоптик Укргідрометцентру Наталя Птуха дала попередній прогноз, коли чекати весну, чи буде вона ранньою.

– Офіційних прогнозів поки що немає, десь за тиждень-два вони з’являться. Проте можу сказати: з урахуванням того, що морози повертаються, принаймні станом на зараз очікувати на дуже ранню весну не варто, – заявила вона на брифінгу в Media Center Ukraine.

Вона нагадала, що у вихідні, 4 та 5 лютого, в Україні очікується похолодання з морозами та снігопадами, тобто погода набуває зимового характеру.

– Починаючи з вихідних температура повітря по всій території України знижуватиметься. Морози будуть як вночі, так і вдень. Не надто сильні, десь 5-10 градусів морозу в нічні години і від 0 до 6 морозу вдень, – уточнила синоптик.

Щодо опадів, то, за її словами, із Заходу наближається циклон, який проходитиме через південно-західну частину України.

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– Саме в цих регіонах очікується посилення вітру до 15-20 м/с. Також цей циклон несе значні снігопади, – додала Птуха.

Якщо ж вірити бабаку Тимку, який 2 лютого традиційно спрогнозував терміни початку весни, доведеться чекати аж шість тижнів.