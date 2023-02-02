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Факты / Україна / Общество

Снег и морозы до -10: прогноз погоды на первые выходные февраля (карта)

Валентина Летяк, редактор ленты
Сніг, снег, зима, ожеледиця, гололед
Фото: Pexels

В первые выходные февраля в Украине ожидается похолодание, предупреждают синоптики Укргидрометцентра.

В субботу, 4 февраля, прогнозируют снег на всей территории страны.

На Севере ночью температура воздуха будет опускаться до -5 -7 градусов, днем немного потеплеет — до -1 -4.

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В Центре от -2 до -6 ночью и 0 -3 днем.

На Юге стране ночная температура будет достигать -1 -3, днем — от -1 до +2 градусов.

В восточных областях ночью -4 -6, днем -2 +1 градус.

На Западе Украины от -3 до -7 ночью, днем — от 0 до -4.

Погода 4 лютого 2023

В воскресенье, 5 февраля, тоже ожидаются снегопады, а морозы несколько усилятся.

В частности, в западных областях ночью местами до -10 градусов, днем преимущественно -2 -5.

На Востоке страны ночная температура — от -4 до -7, дневная — от 0 до -3.

В центральных регионах ночью -4 -8 градусов, днем от 1 до 5 градусов мороза.

В северных областях ночные морозы будут достигать местами -8 градусов, днем преимущественно -2 -4.

На Юге ночью -3 -6, днем — от 0 до -3.

Погода 5 лютого 2023

Ранее о похолодании в Украине с 4 февраля предупреждала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, следующая неделя также будет морозной.

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Теплее, чем обычно: какой будет погода в феврале

Источник: Укргидрометцентр
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