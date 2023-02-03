Лютий, 03 в 11:52

Служба безпеки України викрила посадовців одного з департаментів Міноборони, які організували масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продукти для Збройних сил.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, посадовці уклали угоди з керівниками двох комерційних структур щодо гуртового постачання продуктів військовим. Гроші з бюджету перераховувалися підприємствам, які навіть не мали виробничої бази та обладнання для виготовлення продуктів харчування.

Зараз дивляться

Учасники схеми виводили гроші через низку афілійованих фірм. Сума збитків державі становить понад 119,5 млн грн.

Наразі двом керівникам підприємств, залучених до схеми розкрадання, повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Триває розслідування щодо посадовців Міноборони.

СБУ викрила розкрадання 120 млн грн на харчуванні для військових / 7 фотографий

Крім цього, на Київщині співробітники СБУ викрили на розкраданні майже 2,4 млн грн командира однієї з військових частин. Ці гроші так само мали піти на харчування особового складу.

Командир до своєї схеми залучив чотирьох підлеглих і комерсантів. Вони вносили неправдиві відомості до звітної документації.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання міри запобіжного заходу.

СБУ викрила розкрадання 120 млн грн на харчуванні для військових / 4 фотографии

Раніше повідомлялося, що Шевченківський районний суд Києва заарештував ексдиректора департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького, якого підозрюють у закупівлі майже 3 тис. неякісних бронежилетів на понад 100 млн грн.