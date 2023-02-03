В Киеве может быть громко: на Десне снова будут взрывать ледовую пробку

Февраль, 03 в 12:00

В Киеве жители левого берега и Оболони сегодня могут слышать громкие звуки взрывов. Однако в Киевской городской военной администрации успокаивают — на реке Десна 3 февраля саперы будут подрывать ледовую пробку.

Там объяснили, что такие меры необходимы, чтобы снизить уровень воды и предотвратить подтопление прибрежных зон.

— Не паникуйте! Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности. Во время воздушной тревоги немедленно переходите в укрытия! — советуют киевлянам.

Сейчас смотрят В Киевской ОГА также уточнили, что из-за подрыва льда может быть шумно и в Броварском районе. Недавно, в ночь с 20 на 21 января, саперы уже осуществили серию подрывов ледового затора в районе сел Погребы и Зазимье, чтобы предотвратить дальнейшее подтопление прибрежных зон. Взрывы могли слышать в Деснянском и Оболонском районах столицы. Однако полностью это не решило проблему. Фото: КМВА

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