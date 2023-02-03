У Києві може бути гучно: на Десні знову підриватимуть льодовий затор

Лютий, 03 в 12:00

У Києві мешканці лівого берега та Оболоні сьогодні можуть чути гучні звуки вибухів. Проте в Київській міській військовій адміністрації заспокоюють – на річні Десна 3 лютого сапери підриватимуть льодовий затор.

Там пояснили, що такі заходи необхідні, щоб знизити рівень води та запобігти підтопленню прибережних зон.

– Не панікуйте! Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки. Під час повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів! – радять киянам.

Зараз дивляться У Київській ОВА також уточнили, що через підрив криги може бути гучно й у Броварському районі. Нещодавно, у ніч з 20 на 21 січня, сапери вже здійснили серію підривів льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим’я, щоб запобігти подальшому підтопленню прибережних зон. Вибухи могли чути в Деснянському та Оболонському районах столиці. Проте повністю це не вирішило проблему. Фото: КМВА

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