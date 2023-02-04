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Факты / Україна

В Гвардию наступления за первый день набора обратились тысячи добровольцев

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Гвардию наступления за первый день набора обратились тысячи добровольцев

В Украине начался набор добровольцев в штурмовые бригады в составе Национальной гвардии, Национальной полиции и Госпогранслужбы. В ЦПАУ (Центры предоставления админуслуг) относительно подачи заявок обратилось 3 086 граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии.

Из 3 086 граждан заявки уже подали 527. К штурмовым подразделениям Нацполиции захотел присоединиться 291 человек, в Нацгвардию – 114 и Госпогранслужбу – 122.

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Кроме того, на сайте storm.mvs.gov.ua уже зарегистрировано 2 049 анкет: в штурмовые подразделения Нацполиции – 535, Нацгвардию – 1 200 и Госпогранслужбу – 314.

На сайте также можно выбрать бригаду, к которой доброволец хочет присоединиться.

На горячую линию по вопросам консультации по вступлению и деятельности штурмовых бригад МВД поступило 480 звонков. Относительно штурмовых подразделений Нацполиции – 142, Нацгвардии – 182 и Госпогранслужбы – 156.

Ранее о создании Гвардии наступления рассказал исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Также сообщалось, что наши воины начнут обучение на танках Leopard 2 на следующей неделе в рамках финансируемой ЕС учебной миссии.

Фото: Нацгвардия

Источник: Нацгвардия
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