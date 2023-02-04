Гвардія наступу: які є бригади, вимоги, підготовка, зарплата та пільги

Лютий, 04 в 21:20

Міністерство внутрішніх справ оголосило про формування штурмових бригад Гвардія наступу. До них можуть вступити добровольці, які хочуть допомогти державі вигнати російських загарбників та звільнити тимчасово окуповані території України.

Гвардія наступу – це вісім професійних штурмових бригад МВС, які складаються з патріотичних воїнів, які прагнуть перемоги України у боротьбі з російською агресією.

Національна гвардія України запрошує у Буревій, Червону калину, Кара-Даг, Рубіж, Спартан та найбільш відомий Азов. Водночас Державна прикордонна служба набирає добровольців у бригаду Сталевий кордон, а Національна поліція – у штурмову бригаду під назвою Лють.

Зараз дивляться Як відбуватиметься набір і підготовка У МВС розповіли, що основу підрозділів становитимуть чинні поліцейські, прикордонники, нацгвардійці. А основу з офіцерів, сержантів і солдатів – захисники зі значним досвідом, які проявили себе якнайкраще під час захисту Донбасу з 2014 року та звільнення Харківської області після 24 лютого 2022 року. Воїнів не направлятимуть одразу на фронт. Спочатку вони мають пройти кількамісячну інтенсивну підготовку з бойовим злагодженням нових підрозділів. Лише після цього вони зможуть взяти активну участь у наступальних операціях, щоб вигнати росіян з української землі. До підготовки бійців планують залучити найкращих інструкторів з вогневої підготовки та тактичної медицини, яких оснащуватимуть якісним озброєнням та технікою. Яка буде оплата та пільги Всі воїни, які вступатимуть на службу, мають схожі пільги та гарантії, як бійці Збройних сил України. Військові можуть підписати контракт або через мобілізацію. Служба у Гвардії наступу має низку переваг: можливість здобути вищу освіту в ЗВО під час служби — безкоштовно або за пільгою;

щорічна відпустка, тривалість якої зростає зі збільшенням вислуги років;

окрім загального страхового стажу, також служба зараховується до стажу державної служби;

право на пенсію після 25 років календарної служби, зокрема, за змішаним з цивільним стажем. Серед соціальних гарантій — можливість отримати житло та лікування, а також навчання у ВНЗ, зазначив речник Нацгвардії Руслан Музичук. – Добровольці, які стануть штурмовиками, отримують низку соціальних гарантій. Зокрема, стабільну і конкурентну зарплату, можливість одержувати житло та лікування, реабілітацію у державних медзакладах, навчатися у відомчих ЗВО, виходити на пенсію за змішаним стажем, набувати статус УБД та інші суттєві переваги, – повідомив він. Військові всіх підрозділів сил оборони, які беруть безпосередню участь у війні щонайменше 30 днів, отримують статус учасника бойових дій. Також учасники Гвардії наступу мають право на безкоштовне та позачергове медичне обслуговування, а також 75% знижки на комунальні послуги до дострокового виходу на пенсію. Як стати частиною Гвардії наступу Людина, яка хоче приєднатися до Гвардії наступу, може подати анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, в якій розповідають про всі бригади, які комплектуються. Також можна подати анкету через Центри надання адміністративних послуг – перелік ЦНАПів є на сайті. Кандидат має пройти військово-лікарську комісію, здати психологічний та фізичний тест, потім його зараховують у вибрану ним бригаду. Читайте До Гвардії наступу за перший день набору звернулися тисячі добровольців

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