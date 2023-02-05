В Украине хотят создать антикоррупционный совет при Минобороны — Резников
При Министерстве обороны Украины планируют создать общественный антикоррупционный совет. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции 5 февраля.
— Мы создадим рабочую группу из числа активистов-антикоррупционеров для создания общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны, — отметил он.
По словам главы МОУ, были акты письменного реагирования от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, включая предписания и просьбы, провести служебные проверки работников антикоррупционного управления Министерства обороны.
— Мы это сделали. Однако на сегодня нужно полностью его перезагрузить. Я встречался с ОО, активистами, которые занимаются сферой антикоррупционной деятельности и журналистами-разоблачителями. И обратился к ним с предложениями, если они знают кого-то из своей среды или готовы делегировать людей, которые готовы прийти на работу в антикоррупционное управление и помогать нам в этом деле — мы готовы сотрудничать, — подчеркнул Резников.