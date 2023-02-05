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Факты / Україна / Общество

В Украине хотят создать антикоррупционный совет при Минобороны — Резников

Юля Захарченко, редактор ленты
Резніков
Фото: Генштаб ВСУ

При Министерстве обороны Украины планируют создать общественный антикоррупционный совет. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции 5 февраля.

— Мы создадим рабочую группу из числа активистов-антикоррупционеров для создания общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны, — отметил он.

По словам главы МОУ, были акты письменного реагирования от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, включая предписания и просьбы, провести служебные проверки работников антикоррупционного управления Министерства обороны.

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— Мы это сделали. Однако на сегодня нужно полностью его перезагрузить. Я встречался с ОО, активистами, которые занимаются сферой антикоррупционной деятельности и журналистами-разоблачителями. И обратился к ним с предложениями, если они знают кого-то из своей среды или готовы делегировать людей, которые готовы прийти на работу в антикоррупционное управление и помогать нам в этом деле — мы готовы сотрудничать, — подчеркнул Резников.

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