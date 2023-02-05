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Факти / Україна / Суспільство

В Україні хочуть створити антикорупційну раду при Міноборони – Резніков

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Резніков
Фото: Генштаб ЗСУ

При Міністерстві оборони України планують створити громадську антикорупційну раду. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час пресконференції 5 лютого.

– Ми утворимо робочу групу з-поміж активістів-антикорупціонерів для створення громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, – зазначив він.

За словами очільник МОУ, були акти письмового реагування від Національного агентства з питань запобігання корупції, включаючи приписи та прохання, провести службові перевірки працівників антикорупційного управління Міністерства оборони.

– Ми це зробили. Однак на сьогодні потрібно повністю його перезавантажити. Я зустрічався з ГО, активістами, які займаються сферою антикорупційної діяльності та журналістами-викривачами. І звернувся до них з пропозиціями, якщо вони знають когось зі свого середовища або готові делегувати людей, які готові прийти на роботу в антикорупційне управління і допомагати нам у цій справі – ми готові співпрацювати, – наголосив Резніков.

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