Украина подвергается новым информационным атакам — разными методами и технологиями.

В последнее время информационное пространство снова заполонили фейки, проникающие даже в медиа. Подрыв доверия к медиа, власти и ВСУ – это и есть цель врага в этой гибридной войне.

Как распознать ИПСО, проверить новость на правдивость и рассмотреть фейк — Фактам ICTV рассказали Сергей Жуков, эксперт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, и Александр Замковой, фактчекер StopFake.

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– ИПСО – это очень старый инструмент, который используется спецслужбами и разведками стран мира для того, чтобы повлиять на общественные настроения страны-противника, на принятие решений правительством страны-противника. Враг хочет, чтобы эти решения и настроения помогали выиграть в войне, потому что психологические операции или ИПСО – это один из инструментов ведения войны не военными, а информационными средствами, – пояснил Сергей Жуков.

Сегодня инструментарий значительно шире, чем в прошлом веке, потому что есть интернет и социальные сети, где модерация довольно относительна.

Сейчас очень активно используются социальные сети, до сих пор есть и радиостанции, которые достают и на оккупированных территориях, и на прифронтовых.

– Даже далеко за линией фронта можно поймать радиостанцию, где рассказывают, как классно под оккупацией, как украинские военные покидают позиции и дизертируют, – отмечает эксперт.

К методам ИПСО сегодня следует относить и имитационные пуски ракет или активность авиации без обстрелов.

– У нас регулярные воздушные тревоги, срываются планы, занятия украинцев, это все очень сильно влияет на психологическое состояние. И это делается сознательно, чтобы расшатать нас изнутри, – говорит эксперт.

Цель агрессора – дискредитировать и медиа, ведь им сегодня доверяет 55% украинцев. И поэтому самый высокий пилотаж, говорит эксперт, вспоминать дезинформацию журналисту, который должен очень критично относиться к источникам.

Один из последних примеров, как расшатывается недоверие к медиа – распространение дезинформации о якобы наличии российского паспорта у заместителя министра обороны Украины Александра Лиева.

– Это пример, как в темную сыграли против человека, слили фейковые фото. И расчет наверняка был на то, чтобы этот фейк открылся довольно быстро. Как следствие, мы видим не только подрыв к Министерству обороны, что в условиях войны является достаточно серьезным вызовом, но и подрыв доверия к украинским журналистам, — говорит эксперт.

С фейками и дезинформацией Украина, а также европейские и американские партнеры борются очень активно.

— У россиян есть стратегия размывания информационного поля и приучение аудитории к тому, что врут все. И вот они получили доказательство, что врут все, а значит мы ничем не лучше их. Это их давняя кампания, – говорит Сергей Жуков.

Однако большинство случаев, когда враг действует изнутри, кроются не в таких дерзких основаниях и фейках, а через более привычные коммуникации.

Большинство граждан сталкиваются с психологическими операциями в разных пабликах и чатах. Среди тем, которыми чаще всего манипулирует враг – отключение света и мобилизация.

– Начиная с октября, после ракетных атак мы живем с отключениями. Начинают разгоняться истории, будто ведрами за границу продают электричество. Люди, сидящие в темноте, уставшие, особенно те, у кого дети или горят дедлайны, начинают накручиваться. Также активно “качают” тему мобилизации. Когда Путин объявил частичную мобилизацию в России, они активизировали работу по срыву мобилизации в Украине, ее дискредитации. Ведь россияне заинтересованы в ослаблении наших военных возможностей и подрыве доверия общества к ВСУ, – говорит Сергей Жуков.

В ИПСО, дезинформации и распространении фейков инструменты очень похожи. Чаще используются соцсети.

Сегодня Telegram является самой популярной сетью в Украине и почти 65% людей берут новости именно оттуда. В то же время, там легко манипулировать контентом.

Одна из последних историй, проникших не только в соцсети, но и в медиа – история о якобы похищенном украинском мальчике, которого заставили оказывать сексуальные услуги, что оказалось неправдой.

— Это ИПСО, потому что оно проникает в информационное медиапространство преимущественно не через анонимные Telegram-каналы, а потому, что, к сожалению, некоторые журналисты хотят эксклюзива, начинают это распространять, хотя на самом деле это дело рук России. Все для того, чтобы эти новости заполонили медиапространство и в какой-то момент стало понятно, что это фейк. Таким образом дискредитируется украинское медиапространство и распространяющие это должностные лица, — говорит Александр Замковой, фактчекер StopFake.

В украинском обществе сформировалась сильная стойкость к фейкам, но когда они все же проникают в украинское медиапространство — то разъедают его. Этого нужно не допускать.

Как показывает практика, на 100% уберечься от манипуляций, ИПСО или фейков невозможно.

Самые простые рекомендации – проверять первоисточник, потому что, как правило, вбросы делаются через достаточно сомнительные каналы, доверять только официальным сообщениям.

Второе – не давать собой манипулировать. Если вы видите сообщение, которое хочет четко использовать ваши эмоции, сообщение с посылом “Ужас, все пропало”, после которого хочется что-то делать, бежать или наоборот спрятаться и ничего не делать, — скорее всего, это делается с какой-то нехорошей целью.

– Если мы видим что-то в соцсетях, мы должны спросить себя – кто это распространяет и для чего. Если информация вызывает какие-либо сомнения, ее нужно проверять, смотреть, опубликовали ли ее два-три официальных или авторитетных источника. Есть ли полностью фактаж: из новости мы должны полностью получить информацию, кто это сделал, при каких обстоятельствах, в какое время. Лучше убедиться и не поверить в то, что может быть правдой, чем поверить в то, что окажется неправдой, – заметил Александр Замковой.

Также следует подписаться в соцсетях на официальные каналы, есть списки так называемых “белых” СМИ, которым можно доверять. Максимально воздерживаться от чатов, где невозможно понять первоисточник.

Эксперты убеждены, стоит ожидать, что вместе с непростой ситуацией на фронте может усилиться и информационная и психологическая атака.