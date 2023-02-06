Они в разных местах: сколько бойцов Азова осталось в плену

Февраль, 05 в 23:56

В плену Российской Федерации находятся 729 военнослужащих отдельного отряда специального назначения Азов. Они находятся в неудовлетворительном состоянии, под физическим и психологическим воздействием РФ.

Об этом рассказал один из защитников комбината Азовсталь в Мариуполе Богдан Кротевич, которого знают за позывным Тавр, в эфире информационного телемарафона Единые новости.

— Сейчас они не находятся в одном месте. И у нас есть информация по состоянию на какую-то дату, например, 28 декабря 2022 года. За месяц человека могли перевести в другое заведение, его состояние могло как улучшиться, так и ухудшиться, — поделился Тавр.

Кротевич рассказал, что основную информацию о состоянии украинских воинов в российском плену получают от освобожденных военнослужащих.

Сейчас смотрят