Они в разных местах: сколько бойцов Азова осталось в плену
В плену Российской Федерации находятся 729 военнослужащих отдельного отряда специального назначения Азов. Они находятся в неудовлетворительном состоянии, под физическим и психологическим воздействием РФ.
Об этом рассказал один из защитников комбината Азовсталь в Мариуполе Богдан Кротевич, которого знают за позывным Тавр, в эфире информационного телемарафона Единые новости.
— Сейчас они не находятся в одном месте. И у нас есть информация по состоянию на какую-то дату, например, 28 декабря 2022 года. За месяц человека могли перевести в другое заведение, его состояние могло как улучшиться, так и ухудшиться, — поделился Тавр.
Кротевич рассказал, что основную информацию о состоянии украинских воинов в российском плену получают от освобожденных военнослужащих.
— Они говорят, когда видели какого-то собрата и в каком состоянии. Состояние у них — неудовлетворительное. Все равно применяют физическое и психологическое воздействие, — отметил Кротевич.