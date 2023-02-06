Вони в різних місцях: скільки бійців Азову залишилося в полоні
У полоні Російської Федерації перебувають 729 військовослужбовців окремого загону спеціального призначення Азов. Вони перебувають у незадовільному стані, під фізичним і психологічним впливом РФ.
Про це розповів один з захисників комбінату Азовсталь у Маріуполь Богдан Кротевич, якого знають за позивним Тавр, в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.
– Наразі вони не перебувають в одному місці. І в нас є інформація станом на якусь дату, наприклад, 28 грудня 2022 року. За місяць людину могли перевести в інший заклад, її стан міг як покращитися, так і погіршитися, – поділився Тавр.
Кротевич розповів, що основну інформацію про стан українських воїнів у російському полоні отримують від звільнених військовослужбовців.
– Вони кажуть, коли бачили якогось побратима та в якому стані. Стан у них – незадовільний. Все одно застосовують фізичний і психологічний вплив, – зазначив Кротевич.