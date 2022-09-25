Сестра Тавра: Для него это был шок, потому что думал, что уже все вернулись из плена

Сентябрь, 24 в 21:07

Один из освобожденных из плена защитников Азовстали – Богдан Кротевич с позывным Тавр, первый заместитель командира полка Азов. Сразу после освобождения он призвал не забывать о других бойцах, которые до сих пор находятся в плену. Факты ICTV пообщались с сестрой бойца Сандрой Кротевич, которая рассказала о первой встрече и первых разговорах.

Освобождение пленных было в строгой секретности. Родственники зашитников приехали задолго до указанного времени в Черниговскую область.

– Мы приехали раньше и очень долго ждали. Мы, наверное, часов 14-15 ждали. И все было в таком состоянии, что не было 100% уверенности, что все будет хорошо. Мы боялись кому-то рассказывать, мы ждали, и слава Богу, что они вернулись, – рассказала сестра Тавра.

О том, что именно ее брат будет среди 215 освобожденных защитников Мариуполя, Сандра Кротевич не знала.

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— Конечно, я не знала и не ожидала. Во-первых, это командиры, их просто так не освобождают. Во-вторых, меня там вообще не должно было быть. Я там была случайно, потому что человек, который должен был ехать, у него был форс-мажор и уехала вместо того человека я. Никто не обнародовал списки, кто будет возвращен. И в принципе нам было неважно, потому что все защитники Азовстали, бойцы полка Азов нам такие же родные, как и наши родные, – говорит Сандра Кротевич.

Девушка рассказала, что узнала своего брата, несмотря на сильное похудение и истощенное состояние.

– То, что они похудели и то, что они выглядят как аборигены кое-кто, как мой брат, – это ничего не меняет. Это родной человек. Я не понимаю, как можно не узнать своего родного человека, даже если он зарос, поэтому, конечно, я узнала, — говорит Сандра.

Много пообщаться с братом еще не удалось, сейчас он работает со спецслужбами.

– У нас возможности нормально пообщаться еще не было, потому что он проходит обследование. Он занимается тем, чтобы как-то возвращать ребят. То есть они уже общаются с нашими спецслужбами и на своем уровне выясняют ту информацию, которая есть сейчас, — говорит сестра.

Физическое состояние нормальное, а моральное подавленное, потому что все командиры были уверены, что остальные бойцы уже не в плену, а оказалось не так.

– Морально не очень, потому что он вернулся, но еще многие бойцы не вернулись. Для него это был шок, они думали, что все вернулись, как говорили, что в течение трех месяцев все будут возвращены. Поэтому он сразу включился в работу в плане, потому что надо вернуть всех остальных. Морально тяжело – это мягко говоря. Вы видели пресс-конференцию Дениса Прокопенко в Турции. По нему видно, что ему стыдно, он чувствует даже вину, потому что он уже в безопасности, а его бойцы еще находятся в пыточных. Ему об этом никто не сообщал, скажем так, – рассказывает Сандра Кротевич.

Сестра Тавра добавляет, что борьба за освобождение из российского плена украинских бойцов продолжается, и не должна останавливаться.