40% оборонных заказов РФ: национализировано имущество подсанкционного олигарха РФ

Февраль, 06 в 17:36

Высший антикоррупционный суд принял решение о национализации имущества подсанкционного российского олигарха на общую стоимость более 2 млрд грн, сообщает Офис генпрокурора.

В частности, в доход государства взысканы принадлежащие россиянину горно-обогатительный комбинат, две квартиры, корпоративные права четырех предприятий, 19 транспортных средств, деньги на сумму более 14 млн грн.

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По данным прокуратуры, на территории Днепропетровской области действует горно-обогатительный комбинат, который с 2012 года принадлежит российскому олигарху.

Предприятие десятилетие обеспечивало сырьем российскую металлургическую корпорацию, которая является крупнейшим в мире производителем титана и исполнителем 40% государственных оборонных заказов РФ.

Подсанкционный олигарх за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ формально перерегистрировал комбинат на гражданку Украины, чтобы сохранить активы и не допустить их национализации.

Известно, что он осуществил фиктивную перерегистрацию предприятия, нарушив действующее законодательство и снизив цену в более чем в 3,3 тыс. раз.