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Факти / Україна / Суспільство

40% оборонних замовлень РФ: націоналізовано майно підсанкційного олігарха РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
40% оборонних замовлень РФ: націоналізовано майно підсанкційного олігарха РФ

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про націоналізацію майна підсанкційного російського олігарха на загальну вартість понад 2 млрд грн, повідомляє Офіс генпрокурора.

Зокрема, у дохід держави стягнуто належні росіянину гірничо-збагачувальний комбінат, дві квартири, корпоративні права чотирьох підприємств, 19 транспортних засобів, гроші на суму понад 14 млн грн.

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За даними прокуратури, на території Дніпропетровської області діє гірничо-збагачувальний комбінат, який з 2012 року належить російському олігарху.

Підприємство десятиліття забезпечувало сировиною російську металургійну корпорацію, яка є найбільшим у світі виробником титану та виконавцем 40% державних оборонних замовлень РФ.

Підсанкційний олігарх за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ формально перереєстрував комбінат на громадянку України, щоб зберегти активи та не допустити їхню націоналізацію.

Відомо, що він здійснив фіктивну перереєстрацію підприємства, порушивши чинне законодавство та знизивши ціну в понад 3,3 тис. разів.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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