Февраль, 06 в 5:26

Государственная итоговая аттестация в 2023 году не будет проводиться для учащихся 4, 9 и 11 классов.

Об этом говорится в соответствующем указе Минобразования.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Сейчас смотрят С 2020 года ученики 4 и 9 классов не писали экзамены из-за Covid-19. А в 2022 году Министерство образования и науки Украины отменило ВНО и школьные экзамены даже для одиннадцатиклассников из-за войны России против Украины. Зачисляли в вузы выпускников школ по итогам мультимедийного теста. Читайте Какие обязательные предметы нужно сдавать на ВНО-2023 – список Что известно о НМТ Глава МОН Сергей Шкарлет уточнил, что прием документов поступающих в вузы начинается в июле, а регистрация – в январе-феврале. Также министерство настаивает, чтобы тестирование проходило в один день. При проведении НМТ также будут учитываться, что абитуриенты поступают на технические и медицинские специальности. Кроме украинского языка, истории Украины и математики четвертым предметом для тестирования будут предлагать иностранный язык, физику, химию, биологию. Абитуриент сможет сам выбирать тот комплект дисциплин, которые он будет проходить. Тесты выпускники будут сдавать на компьютере, как и в 2022 году. Модель проведения НМТ-2023 презентуют 20 января. Читайте Без обязательной истории Украины и с усовершенствованным НМТ: как будет происходить поступление в вузы в 2023 году

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