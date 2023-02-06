Пытается создать иллюзию: Подоляк о возможном начале нового наступления РФ
Российская Федерация пытается посеять панику среди украинцев на фоне вероятного мощного наступления. Украинская разведка отслеживает все действия российской армии на всех возможных направлениях.
Об этом в интервью ведущему национального телемарафона Единые новости Вадиму Карпяку заявил антикризисный советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя информацию о возможном начале нового полномасштабного наступления РФ в течение 10 дней.
— Это же война, мы уже год воюем. Мы имели абсолютно катастрофическую ситуацию, давайте объективно, 24 февраля 2022 года. Но мы выстояли. Мы понимали что и как, быстро перестроили государственную вертикаль управления, приняли определенные решения. Сегодня имеем другую ситуацию — контролируем информационные потоки, то есть разведданные, которые показывают где, что и как происходит.
Мы видим, что делают россияне, где и что они концентрируют. Для этого нам нужно определенное оружие, о чем мы говорим, например, для уничтожения тыловой логистики России, в частности, на Донецком и Луганском направлениях. Нужны дальнобойные ракеты — мы же об этом говорим с партнерами, они это тоже видят, — отметил Подоляк.
По его мнению, России может не хватить военных ресурсов, чтобы захватить Украину, поэтому страна-агрессор пытается запугать украинцев и усилить панику.
— Но не забывайте, что Россия сегодня делает. Россия понимает, что военной составляющей может не хватить, чтобы запугать Украину. Мы понимаем, что мы умеем эмоционально воевать. Россия вкладывается в панику — это главный элемент любой войны.
Когда не можешь военным способом, то должен создать иллюзию: все, завтра конец света, огромное наступление со всех направлений, будут идти тысячи людей. Но вы видите, что такое современная Россия, как она решает свои проблемы? Это Потемкинские деревни — мы должны об этом постоянно помнить, — утверждает советник руководителя Офиса президента.