Намагається створити ілюзію: Подоляк про можливий початок нового наступу РФ
Російська Федерація намагається посіяти паніку серед українців на тлі ймовірного потужнішого наступу. Українська розвідка відстежує всі дії російської армії на всіх можливих напрямках.
Про це в інтерв’ю ведучому національного телемарафону Єдині новини Вадиму Карп’яку заявив антикризовий радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи інформацію про можливий початок нового повномасштабного наступу РФ протягом 10 днів.
– Це ж війна, ми вже рік воюємо. Ми мали абсолютно катастрофічну ситуацію, давайте об’єктивно, 24 лютого 2022 року. Але ми вистояли. Ми розуміли що та як, швидко перебудували державну вертикаль управління, ухвалили певні рішення. Сьогодні маємо іншу ситуацію – контролюємо інформаційні потоки, тобто розвіддані, які показують де, що та як відбувається.
Ми бачимо, що роблять росіяни, де та що вони концентрують. Для цього нам потрібна певна зброя, про що ми говоримо, наприклад, для знищення тилової логістики Росії, зокрема, на Донецькому та Луганському напрямках. Потрібні дальнобійні ракети – ми ж про це говоримо з партнерами, вони це теж бачать, – зазначив Подоляк.
На його думку, Росії може не вистачити військових ресурсів, щоб захопити Україну, тому країна-агресор намагається залякати українців та посилити паніку.
– Але не забуваймо, що Росія сьогодні робить. Росія розуміє, що військової складової може не вистачити, щоб залякати Україну. Ми розуміємо, що ми вміємо емоційно воювати. Росія вкладається у паніку – це головний елемент будь-якої війни.
Коли не можеш військовим способом, то маєш створити ілюзію: все, завтра кінець світу, величезний наступ зі всіх напрямків, будуть йти тисячі людей. Але ви бачите, що таке сучасна Росія, як вона розв’язує свої проблеми? Це Потьомкінські села – ми маємо про це постійно пам’ятати, – стверджує радник керівника Офісу президента.