Росіяни перекидають велику кількість техніки через трасу Донецьк – Маріуполь

Лютий, 06 в 20:30

Російські загарбники продовжують перекидати в тимчасово окупований Маріуполь живу силу та техніку. Зокрема, фіксуються переміщення озброєння та боєкомплектів з Новоазовського напрямку.

Про це заявив радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, другий день поспіль жителі помічають надвеликий рух військової техніки.

– Траса Донецьк-Маріуполь – другий день поспіль фіксуємо надвеликий рух техніки. Техніка частково залишається в Маріуполі та районі, в більшості переміщується як в напрямку Бердянську, так і в напрямку Пологів, – розповів він.

Варто зазначити, що російські окупанти постійно переміщують військову техніку та живу силу на Запорізький та Херсонський напрямки, щоб посилити сили армії РФ проти воїнів Збройних сил України.