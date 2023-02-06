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Факти / Україна / Суспільство

Росіяни перекидають велику кількість техніки через трасу Донецьк – Маріуполь

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Росіяни перекидають велику кількість техніки через трасу Донецьк – Маріуполь

Російські загарбники продовжують перекидати в тимчасово окупований Маріуполь живу силу та техніку. Зокрема, фіксуються переміщення озброєння та боєкомплектів з Новоазовського напрямку.

Про це заявив радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, другий день поспіль жителі помічають надвеликий рух військової техніки.

– Траса Донецьк-Маріуполь – другий день поспіль фіксуємо надвеликий рух техніки. Техніка частково залишається в Маріуполі та районі, в більшості переміщується як в напрямку Бердянську, так і в напрямку Пологів, – розповів він.

Варто зазначити, що російські окупанти постійно переміщують військову техніку та живу силу на Запорізький та Херсонський напрямки, щоб посилити сили армії РФ проти воїнів Збройних сил України.

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