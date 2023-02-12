В бригады Гвардии наступления уже подали более 20 тыс. заявок — спикер НГУ

Февраль, 11 в 22:39

В ряды штурмовых бригад Гвардия наступления уже изъявили желание вступить более 20 тыс. добровольцев. После отбора заявок кандидаты пройдут тестирование и медкомиссию.

Об этом заявил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире информационного телемарафона Единые новости.

— Всего уже более 20 тыс. заявок. У нас есть три основных источника, откуда поступают заявки. Наибольшее количество мы получаем через сайт, где работает онлайн-анкета. Там получено более 14 тыс. анкет. Более 7,5 тыс. из них — это заявки на вступление именно в подразделения Национальной гвардии.

По его словам, следующий этап — обработка поданных заявок. Уже после этого кандидаты должны собрать необходимые документы, пройти психологическое тестирование и медицинскую комиссию.

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— Все эти этапы отбора необходимы, поскольку мы формируем именно штурмовые бригады. Туда должны попасть кандидаты с высокой мотивацией. Они должны соответствовать и другим требованиям, чтобы сформировать подразделения, — отметил спикер Нацгвардии.

Всем украинским военным, ставшими штурмовиками в Гвардии наступления, обещают перечень социальных гарантий, среди которых — возможность получить жилье, бесплатное лечение и обучение в вузе.

Подать заявку на поступление в Гвардию наступления можно через сайт storm.mvs.gov.ua, ЦПАУ, горячие линии и центры комплектования.