До бригад Гвардії наступу вже подали понад 20 тис. заявок – речник НГУ

Лютий, 11 в 22:39

До лав штурмових бригад Гвардія наступу вже виявили бажання вступити понад 20 тис. добровольців. Після відібрання заявок кандидати пройдуть тестування та медкомісію.

Про це заявив речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Загалом вже понад 20 тис. заявок. У нас є три основні джерела, звідки надходять заявки. Найбільшу кількість ми отримуємо через сайт, де працює онлайн-анкета.Там отримано понад 14 тис. анкет. Понад 7,5 тис. з них – це заявки на вступ саме до підрозділів Національної гвардії.

За його словами, наступний етап – оброблення поданих заявок. Вже після цього кандидати мають зібрати необхідні документи, пройти психологічне тестування та медичну комісію.

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– Всі ці етапи відбору необхідні, оскільки ми формуємо саме штурмові бригади. Туди мають потрапити кандидати з високою мотивацією. Вони мають відповідати та іншим вимогам, щоб сформувати підрозділи, – зазначив речник Нацгвардії.

Всім українським військовим, які стануть штурмовиками у Гвардії наступу, обіцяють перелік соціальних гарантій, серед яких – можливість отримати житло, безкоштовне лікування та навчання у ЗВО.

Подати заявку на вступ до Гвардії наступу можна через сайт storm.mvs.gov.ua, ЦНАПи, гарячі лінії та центри комплектування.