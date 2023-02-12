До бригад Гвардії наступу вже подали понад 20 тис. заявок – речник НГУ
До лав штурмових бригад Гвардія наступу вже виявили бажання вступити понад 20 тис. добровольців. Після відібрання заявок кандидати пройдуть тестування та медкомісію.
Про це заявив речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.
– Загалом вже понад 20 тис. заявок. У нас є три основні джерела, звідки надходять заявки. Найбільшу кількість ми отримуємо через сайт, де працює онлайн-анкета.Там отримано понад 14 тис. анкет. Понад 7,5 тис. з них – це заявки на вступ саме до підрозділів Національної гвардії.
За його словами, наступний етап – оброблення поданих заявок. Вже після цього кандидати мають зібрати необхідні документи, пройти психологічне тестування та медичну комісію.
– Всі ці етапи відбору необхідні, оскільки ми формуємо саме штурмові бригади. Туди мають потрапити кандидати з високою мотивацією. Вони мають відповідати та іншим вимогам, щоб сформувати підрозділи, – зазначив речник Нацгвардії.
Всім українським військовим, які стануть штурмовиками у Гвардії наступу, обіцяють перелік соціальних гарантій, серед яких – можливість отримати житло, безкоштовне лікування та навчання у ЗВО.
Подати заявку на вступ до Гвардії наступу можна через сайт storm.mvs.gov.ua, ЦНАПи, гарячі лінії та центри комплектування.