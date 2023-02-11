У битві за Бахмут українські прикордонники збили ще один ворожий літак

Лютий, 11 в 18:52

У запеклій битві за Бахмут Донецької області українські прикордонники збили ще один ворожий літак. У Держприкордонслужбі показали відеозапис, на якому можна побачити густий дим з місця падіння.

Повітряну ціль, ймовірно, штурмовик Су-25, знищив розрахунок переносний зенітно-ракетний комплекс прикордонного підрозділу. Внаслідок влучання ракети літак задимівся та почав знижуватися.

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За даними Держприкордонслужби, врешті літак розбився, а катапультування російського пілота українські військові не побачили.

У ДПСУ зазначають, що це вже другий підтверджений реактивний, знищений українськими прикордонниками, протягом останнього тижня.