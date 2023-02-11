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Жители Киева 12 февраля могут слышать звуки взрывов — названа причина

Юля Захарченко, редактор ленты
Жители Киева 12 февраля могут слышать звуки взрывов — названа причина
Фото: Pexels

В Киеве местные жители могут слышать громкие звуки взрывов из-за подрыва льда на реке Десна в Броварском районе.

О плановых подрывах сообщила Киевская областная военная администрация. По данным ОВА, на реке борются с ледовым затором.

Поэтому 12 февраля запланировано провести работы по подрыву, чтобы снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.

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По этой причине в Броварском районе Киевской области, на левом берегу и в Оболонском районе столицы могут быть слышны звуки взрывов.

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