Жители Киева 12 февраля могут слышать звуки взрывов — названа причина

Февраль, 11 в 20:11

В Киеве местные жители могут слышать громкие звуки взрывов из-за подрыва льда на реке Десна в Броварском районе.

О плановых подрывах сообщила Киевская областная военная администрация. По данным ОВА, на реке борются с ледовым затором.

Поэтому 12 февраля запланировано провести работы по подрыву, чтобы снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.

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По этой причине в Броварском районе Киевской области, на левом берегу и в Оболонском районе столицы могут быть слышны звуки взрывов.