Жителі Києва 12 лютого можуть чути звуки вибухів – названа причина

Лютий, 11 в 20:11

У Києві місцеві жителі можуть чути гучні звуки вибухів через підрив криги на річці Десна в Броварському районі.

Про планові підриви повідомила Київська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, на річці борються з льодовим затором.

Тому 12 лютого заплановано провести роботи з підриву, щоб знизити рівень води та запобігти підтопленню у прибережних зонах.

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Через це у Броварському районі Київщини, на лівому березі та в Оболонському районі столиці може бути чутно звуки вибухів.