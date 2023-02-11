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Факти / Україна / Суспільство

Жителі Києва 12 лютого можуть чути звуки вибухів – названа причина

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Жителі Києва 12 лютого можуть чути звуки вибухів – названа причина
Фото: Pexels

У Києві місцеві жителі можуть чути гучні звуки вибухів через підрив криги на річці Десна в Броварському районі.

Про планові підриви повідомила Київська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, на річці борються з льодовим затором.

Тому 12 лютого заплановано провести роботи з підриву, щоб знизити рівень води та запобігти підтопленню у прибережних зонах.

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Через це у Броварському районі Київщини, на лівому березі та в Оболонському районі столиці може бути чутно звуки вибухів.

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