Продолжаются бои: в ВСУ опровергли, что РФ захватила Красную Гору вблизи Бахмута

Февраль, 13 в 19:31

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг заявления Российской Федерации о том, что армия РФ захватила поселок Красная Гора вблизи Бахмута на востоке Украины.

— Утверждение о том, что российские войска взяли Красную Гору, не соответствуют действительности. Там продолжаются бои. Мы держим это под контролем, — заявил Череватый.

По словам спикера, Бахмут остается центром основных атак России. Он добавил, что российские войска имеют возможность обстреливать пути к украинскому городу.

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Череватый отмечает, что воины Вооруженных сил Украины ведут контрбатарейную борьбу для уменьшения огневого давления РФ на Бахмутском направлении.