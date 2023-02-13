Продолжаются бои: в ВСУ опровергли, что РФ захватила Красную Гору вблизи Бахмута
Фото: Генштаб ВСУ
Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг заявления Российской Федерации о том, что армия РФ захватила поселок Красная Гора вблизи Бахмута на востоке Украины.
— Утверждение о том, что российские войска взяли Красную Гору, не соответствуют действительности. Там продолжаются бои. Мы держим это под контролем, — заявил Череватый.
По словам спикера, Бахмут остается центром основных атак России. Он добавил, что российские войска имеют возможность обстреливать пути к украинскому городу.
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Череватый отмечает, что воины Вооруженных сил Украины ведут контрбатарейную борьбу для уменьшения огневого давления РФ на Бахмутском направлении.