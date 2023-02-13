Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Продолжаются бои: в ВСУ опровергли, что РФ захватила Красную Гору вблизи Бахмута

Юля Захарченко, редактор ленты
Продолжаются бои: в ВСУ опровергли, что РФ захватила Красную Гору вблизи Бахмута
Фото: Генштаб ВСУ

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг заявления Российской Федерации о том, что армия РФ захватила поселок Красная Гора вблизи Бахмута на востоке Украины.

— Утверждение о том, что российские войска взяли Красную Гору, не соответствуют действительности. Там продолжаются бои. Мы держим это под контролем, — заявил Череватый.

По словам спикера, Бахмут остается центром основных атак России. Он добавил, что российские войска имеют возможность обстреливать пути к украинскому городу.

Сейчас смотрят

Череватый отмечает, что воины Вооруженных сил Украины ведут контрбатарейную борьбу для уменьшения огневого давления РФ на Бахмутском направлении.

Читайте
Потери армии РФ значительны: что сейчас происходит на Бахмутском направлении

Источник: The Guardian
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка