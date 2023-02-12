Потери армии РФ значительны: что сейчас происходит на Бахмутском направлении

Главным направлением удара Российской Федерации в Украине остается Бахмутское, где РФ имеет значительные потери живой силы и техники.

В эфире информационного телемарафона Единые новости спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал об оперативной ситуации в Бахмуте и прокомментировал последние потери армии РФ.

— Главным направлением удара врага остается Бахмутский отрезок фронта. Там 167 раз враг нанес удары различными типами ствольной реактивной артиллерии. Состоялось 41 боестолкновение, от которого враг потерял 212 военнослужащих убитыми и 315 ранеными. В районе самого Бахмута произошло 48 обстрелов и 19 боестолкновений. Бои велись также в районе Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Часового Яра.

Череватый отметил, что Российская Федерация уделяет также внимание Лиманскому направлению на Луганщине, где враг пытается наносить рекордные удары артиллерийским огнем.

— Следующим большим участком, которому враг уделял внимание, является Лиманское направление, Луганщина. Там уже много дней подряд враг ставит рекорды по поражению артиллерийским огнем. За эти сутки — 424 обстрела различными типами артиллерии, произошло 23 боестолкновения. Враг потерял 69 убитыми и 126 ранеными оккупантами, — рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ.

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