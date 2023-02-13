Тривають бої: у ЗСУ спростували, що РФ захопила Красну Гору поблизу Бахмута

Лютий, 13 в 19:31

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий спростував заяви Російської Федерації про те, що армія РФ захопила селище Красна Гора поблизу Бахмута на сході України.

– Твердження про те, що російські війська взяли Красну Гору, не відповідають дійсності. Там тривають бої. Ми тримаємо це під контролем, – заявив Череватий.

За словами речника, Бахмут залишається центром основних атак Росії. Він додав, що російські війська мають можливість обстрілювати шляхи до українського міста.

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Череватий наголошує, що воїни Збройних сил України ведуть контрбатарейну боротьбу для зменшення вогневого тиску РФ на Бахмутському напрямку.