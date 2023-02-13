Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Тривають бої: у ЗСУ спростували, що РФ захопила Красну Гору поблизу Бахмута

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Тривають бої: у ЗСУ спростували, що РФ захопила Красну Гору поблизу Бахмута
Фото: Генштаб ЗСУ

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий спростував заяви Російської Федерації про те, що армія РФ захопила селище Красна Гора поблизу Бахмута на сході України.

– Твердження про те, що російські війська взяли Красну Гору, не відповідають дійсності. Там тривають бої. Ми тримаємо це під контролем, – заявив Череватий.

За словами речника, Бахмут залишається центром основних атак Росії. Він додав, що російські війська мають можливість обстрілювати шляхи до українського міста.

Зараз дивляться

Череватий наголошує, що воїни Збройних сил України ведуть контрбатарейну боротьбу для зменшення вогневого тиску РФ на Бахмутському напрямку.

Читайте
Втрати армії РФ є значними: що зараз відбувається на Бахмутському напрямку

Джерело: The Guardian
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка