Февраль, 13 в 11:24

На пенсию для лиц с инвалидностью в 2023 году влияет ряд факторов — возраст, группа и страховой стаж. Пенсия в каждом случае начисляется по-разному, в зависимости от индивидуальных особенностей человека, сколько лет он проработал и какую группу назначили.

Какая пенсия у лиц с инвалидностью 3-й группы – читайте в материале.

Пенсия 2023: изменения

Важно, что бюджет на 2023 год закладывали уже в условиях полномасштабной войны.

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Потому главным приоритетом на 2023 год была оборона страны. После этого – социальная составляющая. Поэтому в 2023 году пенсию, скорее всего, не будут поднимать.

Минимальная пенсия при наличии у мужчин 35 лет страхового стажа, а у женщин 30 лет, устанавливается в размере прожиточного минимума – 2093 грн.

Для того чтобы ее рассчитать, нужно определить индивидуальный коэффициент страхового стажа (в зависимости от месяцев стажа) и добавить коэффициент зарплаты, поделив ее на величину средней зарплаты в Украине за соответствующее количество месяцев.

Этими подсчетами занимаются местные органы ПФУ, которые рассчитывают стаж в месяцах и выделяют условия начисления.

Какая пенсия у лиц с инвалидностью 3-й группы 2023

Что касается пенсии по инвалидности, она зависит от группы инвалидности. К примеру, лица с 1-й группой и страховым стажем от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста определения инвалидности, имеют 100% размера пенсии по возрасту.

Лица со 2-й группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет – 90% пенсии по возрасту.

А вот лица с 3 группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет — 50% пенсии по возрасту.

Точная сумма, которую будет получать пенсионер с 1, 2 и 3 группами инвалидности, зависит от того, какой у вас стаж и группа. То есть сумма выплат рассчитывается индивидуально.