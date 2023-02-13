Какая пенсия у лиц с инвалидностью 3 группы: изменится ли сумма в 2023 году
На пенсию для лиц с инвалидностью в 2023 году влияет ряд факторов — возраст, группа и страховой стаж. Пенсия в каждом случае начисляется по-разному, в зависимости от индивидуальных особенностей человека, сколько лет он проработал и какую группу назначили.
Какая пенсия у лиц с инвалидностью 3-й группы – читайте в материале.
Пенсия 2023: изменения
Важно, что бюджет на 2023 год закладывали уже в условиях полномасштабной войны.
Потому главным приоритетом на 2023 год была оборона страны. После этого – социальная составляющая. Поэтому в 2023 году пенсию, скорее всего, не будут поднимать.
Минимальная пенсия при наличии у мужчин 35 лет страхового стажа, а у женщин 30 лет, устанавливается в размере прожиточного минимума – 2093 грн.
Для того чтобы ее рассчитать, нужно определить индивидуальный коэффициент страхового стажа (в зависимости от месяцев стажа) и добавить коэффициент зарплаты, поделив ее на величину средней зарплаты в Украине за соответствующее количество месяцев.
Этими подсчетами занимаются местные органы ПФУ, которые рассчитывают стаж в месяцах и выделяют условия начисления.
Какая пенсия у лиц с инвалидностью 3-й группы 2023
Что касается пенсии по инвалидности, она зависит от группы инвалидности. К примеру, лица с 1-й группой и страховым стажем от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста определения инвалидности, имеют 100% размера пенсии по возрасту.
Лица со 2-й группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет – 90% пенсии по возрасту.
А вот лица с 3 группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет — 50% пенсии по возрасту.
Точная сумма, которую будет получать пенсионер с 1, 2 и 3 группами инвалидности, зависит от того, какой у вас стаж и группа. То есть сумма выплат рассчитывается индивидуально.