На розмір пенсії для осіб з інвалідністю у 2026 році впливає низка факторів: наприклад, вік, група та страховий стаж.

Пенсія у кожному випадку нараховується по-різному, залежно від індивідуальних особливостей людини, скільки років вона пропрацювала та яку групу інвалідності призначили людині.

Яка пенсія у осіб з інвалідністю 3 групи у 2026 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Пенсія 2026: зміни

Законом України Про Державний бюджет України на 2026 рік передбачено, що мінімальна пенсія призначається в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працезданість, і становить 2 595 грн.

В цілому, умови призначення та розміри пенсій по інвалідності визначені законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування № 1058-IV від 09 липня 2003 року (статті 30−35).

Згідно з документом, пенсії призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому встановлено інвалідність).

Розмір мінімальних виплат для людей з інвалідностю 3 групи залежить від того, чи продовжує людина працювати, а також від часу настання інвалідності.

Яка пенсія в осіб з інвалідністю 3 групи 2026

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком.

Наприклад, особи з 1-ю групою і страховим стажем від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, мають 100% розміру пенсії за віком. Особи з 2-ю групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років – 90% пенсії за віком.

Особи з 3-ю групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років – отримують 50% пенсії за віком.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Точна сума, яку отримуватиме пенсіонер з 1, 2, та 3 групами інвалідності, залежить від того, який у вас стаж та група. Тобто сума виплат вираховується індивідуально.