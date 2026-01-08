С 2026 года в Украине повысили размер среднемесячного дохода семьи, который дает право на получение льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства.

Увеличен доход семьи для льгот на коммунальные услуги

— В 2026 году изменился размер среднемесячного дохода семьи, дающего право на получение льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, — говорится в сообщении.

Льгота предоставляется, если совокупный доход семьи не превышает суммы, дающей право на налоговую социальную льготу.

Чтобы ее рассчитать, необходимо размер прожиточного минимума для трудоспособного лица умножить на 1,4 и округлить до ближайших 10 грн.

В ведомстве пояснили, что в связи с тем, что с 1 января 2026 года прожиточный минимум составляет 3328 грн, льготники могут получить льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг при условии, что их среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека не превышает 4660 грн.

Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял 4240 грн.

Если же доход семьи превышает установленный уровень, представитель льготной категории имеет право обратиться за назначением жилищной субсидии.

В Министерстве социальной политики, семьи и единства напомнили, что без учета доходов льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны, а также членам семей погибших защитников и защитниц Украины.