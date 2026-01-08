Льготы на коммунальные услуги: повышен предельный доход на их получение
- С 1 января 2026 года среднемесячный доход семьи, дающий право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, повышен до 4660 грн на одного человека.
- Льготы без учета доходов предоставляются участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших защитников и защитниц Украины.
С 2026 года в Украине повысили размер среднемесячного дохода семьи, который дает право на получение льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства.
Увеличен доход семьи для льгот на коммунальные услуги
— В 2026 году изменился размер среднемесячного дохода семьи, дающего право на получение льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, — говорится в сообщении.
Льгота предоставляется, если совокупный доход семьи не превышает суммы, дающей право на налоговую социальную льготу.
Чтобы ее рассчитать, необходимо размер прожиточного минимума для трудоспособного лица умножить на 1,4 и округлить до ближайших 10 грн.
В ведомстве пояснили, что в связи с тем, что с 1 января 2026 года прожиточный минимум составляет 3328 грн, льготники могут получить льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг при условии, что их среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека не превышает 4660 грн.
Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял 4240 грн.
Если же доход семьи превышает установленный уровень, представитель льготной категории имеет право обратиться за назначением жилищной субсидии.
В Министерстве социальной политики, семьи и единства напомнили, что без учета доходов льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны, а также членам семей погибших защитников и защитниц Украины.