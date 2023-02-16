Февраль, 16 в 11:13

В этом году в Украине ожидается ранняя и теплая весна, иногда с аномальными температурами.

Об этом сообщила заведующая отделом метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

— Средняя за сезон температура воздуха может быть выше нормы на 1-2 градуса. Такие же аномалии ожидаются и для средней за месяц температуры воздуха, – спрогнозировала она.

По словам Балабух, такая температура воздуха в феврале и марте свидетельствует о раннем развитии весенних процессов.

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— Однако стратосферное потепление, которое сейчас начало развиваться, может усилить меридиональную циркуляцию атмосферы и будет способствовать заливам арктического воздуха с севера, северо-запада и востока, которые будут обуславливать неустойчивую погоду, особенно в первой половине весны, — добавила синоптик.

Если же верить сурку Тимке, который 2 февраля традиционно спрогнозировал сроки начала весны, реальную смену сезона придется ждать целых шесть недель.