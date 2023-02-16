Не без аномалий: синоптик дала прогноз на весну 2023 в Украине
В этом году в Украине ожидается ранняя и теплая весна, иногда с аномальными температурами.
Об этом сообщила заведующая отделом метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.
— Средняя за сезон температура воздуха может быть выше нормы на 1-2 градуса. Такие же аномалии ожидаются и для средней за месяц температуры воздуха, – спрогнозировала она.
По словам Балабух, такая температура воздуха в феврале и марте свидетельствует о раннем развитии весенних процессов.
— Однако стратосферное потепление, которое сейчас начало развиваться, может усилить меридиональную циркуляцию атмосферы и будет способствовать заливам арктического воздуха с севера, северо-запада и востока, которые будут обуславливать неустойчивую погоду, особенно в первой половине весны, — добавила синоптик.
Если же верить сурку Тимке, который 2 февраля традиционно спрогнозировал сроки начала весны, реальную смену сезона придется ждать целых шесть недель.