Лютий, 16 в 11:13

Цьогоріч в Україні очікується рання та тепла весна, подекуди з аномальними температурами.

Про це повідомила завідувачка відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

– Середня за сезон температура повітря може бути вищою за норму на 1-2 градуси. Такі ж аномалії очікуються і для середньої за місяць температури повітря, – спрогнозувала вона.

За словами Балабух, така температура повітря у лютому та березні свідчить про ранній розвиток весняних процесів.

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– Проте стратосферне потепління, яке зараз почало розвиватись, може посилити меридіональну циркуляцію атмосфери і сприятиме затокам арктичного повітря з півночі, північного заходу та сходу, які зумовлюватимуть нестійку погоду, особливо у першій половині весни, – додала синоптик.

Якщо ж вірити бабаку Тимку, який 2 лютого традиційно спрогнозував терміни початку весни, на реальну зміну сезону доведеться чекати аж шість тижнів.