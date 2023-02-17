17 февраля и в выходные энергосистема Украины будет иметь резерв мощности — Галущенко
Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что в пятницу, 17 февраля, и в выходные энергосистема Украины будет работать с резервом мощности.
То есть производство электроэнергии будет превышать спрос.
— Благодаря уменьшению спроса будем иметь резерв мощности, — объяснил глава Минэнерго.
По его словам, в Одесской области из-за ремонтов электросетей возможны стабилизационные отключения, но уже меньшей продолжительностью, чем раньше.
Галущенко также сообщил, что в Харьковской области после восстановительных ремонтов удалось подключить еще около 2 тыс. потребителей.
По данным Укрэнерго, 17 февраля потребление электроэнергии на уровне рабочего дня, но несколько ниже, чем накануне.
Соответственно дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.
Поэтому лимиты потребления в областях на сегодня не предоставлялись.