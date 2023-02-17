Февраль, 17 в 1:43

В Украине отсутствует дефицит генерации электроэнергии в течение нескольких суток, а ситуация с поставками света в дома стала намного лучше. Впрочем, в отдельных областях все еще продолжаются отключения, однако они продолжаются недолго и только по предварительно обнародованному графику.

В Укрэнерго говорят, что восстановили значительное количество генерирующих мощностей: в работе атомные, гидро- и теплоэлектростанции.

Какие действуют актуальные графики отключения света по Украине, где и когда не будет электричества 17 февраля 2023 года — далее в материале Фактов ICTV.

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Киев и Киевская область

В Киеве и Киевской области 17 февраля не предусматривают отключение света электричество целый день. Однако в ДТЭК предупреждают, что в случае перегрузки сетей могут быть ограничения согласно стабилизационным графикам.

В ДТЭК по Киеву, в частности, сообщили, что будут проводить замеры электропотребления, поэтому отключений не будет.

В другие дни, вероятно, лимиты продолжат действовать. Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.

Одесская область

В Одесской области и Одессе с 9 февраля в тестовом режиме действуют обновленные графики стабилизационных отключений с учетом сложной ситуации в энергосистеме после массированных обстрелов и аварий на оборудовании НЭК Укрэнерго.

Первые несколько дней графики будут работать в тестовом режиме, будет продолжаться проверка рабочего состояния энергосистемы. Поэтому возможны неточности в работе графиков, сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Проверить информацию о текущих отключениях и ознакомиться с графиком можно по этой ссылке.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области также не планируют выключать свет в течение 17 февраля, если не будет перегрузки сети.

Однако в случае перегрузки сетей возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах области.

Актуальный график, когда и где будут отключать свет в области, можно посмотреть по точному адресу на сайте ДТЭК Днепропетровские электросети.

Запорожская область

В Запорожьеоблэнерго сообщают, что в область не доводили лимиты энергопотребления на 17 февраля, поэтому почасовые стабилизационные отключения не запланированы.

Актуальный график отключения света в Запорожской области, который будет применяться в случае перегрузки системы, можно посмотреть по ссылке.

Харьковская область

Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.

Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.

Львовская область

В пятницу, 17 февраля, на Львовщине не ожидается отключений электроэнергии, учитывая информацию о потреблении мощности.

В случае изменения ситуации в энергосистеме с графиком можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

Отключение света не планируется, однако график могут применять в случае перегрузки системы. Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.

Черниговская область

Отключение света не планируется, однако график могут применять в случае перегрузки системы.

В Черниговской области потребители поделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.

Полтавская область

Лимиты потребления электрической мощности в Полтавской области не были доведены.

Поэтому Полтаваоблэнерго планирует 17 февраля не применять график почасовых отключений.

В случае изменения ситуации пересмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке.

Также действует график отключений света на февраль 2023 года для периода низких температур ниже -10 (по 1,5 часа).

Хмельницкая область

Отключение света не планируется, однако график могут применять в случае перегрузки системы.

Облэнерго Хмельницкой области создали шесть очередей, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.

Посмотреть адреса, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Житомирская область

Житомироблэнерго придерживается графиков почасовых отключений, распределенные между шестью очередями.

Узнать график отключений света на 17 февраля можно по этой ссылке.

Уточнить свою очередь в ходе отключений, указав РЭС и населенный пункт области, можно по этой ссылке.

Тернопольская область

В Тернопольской области график отключения света будет действовать с 13 до 19 февраля включительно между тремя группами потребителей.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Другие области

В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Николаевоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.