17 лютого та у вихідні енергосистема України матиме резерв потужності – Галущенко
Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що у п’ятницю, 17 лютого, та у вихідні енергосистема України працюватиме з резервом потужності.
Тобто виробництво електроенергії перевищуватиме попит.
– Завдяки зменшенню попиту матимемо резерв потужності, – пояснив глава Міненерго.
За його словами, в Одеській області через ремонти електромереж можливі стабілізаційні відключення, але вже меншою тривалістю, ніж раніше.
Галущенко також повідомив, що у Харківській області після відновлювальних ремонтів вдалося заживити ще близько 2 тис. споживачів.
За даними Укренерго, 17 лютого споживання електроенергії на рівні робочого дня, але дещо нижче, ніж напередодні.
Відповідно дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.
Тому ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились.