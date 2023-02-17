17 лютого та у вихідні енергосистема України матиме резерв потужності – Галущенко

Лютий, 17 в 11:29

Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що у п’ятницю, 17 лютого, та у вихідні енергосистема України працюватиме з резервом потужності.

Тобто виробництво електроенергії перевищуватиме попит.

– Завдяки зменшенню попиту матимемо резерв потужності, – пояснив глава Міненерго.

За його словами, в Одеській області через ремонти електромереж можливі стабілізаційні відключення, але вже меншою тривалістю, ніж раніше.

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Галущенко також повідомив, що у Харківській області після відновлювальних ремонтів вдалося заживити ще близько 2 тис. споживачів.

За даними Укренерго, 17 лютого споживання електроенергії на рівні робочого дня, але дещо нижче, ніж напередодні.

Відповідно дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

Тому ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились.