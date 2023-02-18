Февраль, 18 в 11:46

В Украине не будут проверять каждого пенсионера относительно правомерности начисления пенсий, ведь нет на то оснований.

Об этом в эфире Громадського радио заявил первый заместитель главы Комитета парламента по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цымбалюк.

В марте 2023 года Кабинет министров проведет индексацию пенсий на 20%. Однако повышение пенсий коснется не всех. На увеличение выплат смогут рассчитывать пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, люди с инвалидностью, а также ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

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Перечислят пенсии для 7,5 млн украинцев, рассказал Михаил Цымбалюк.

Не получат пока повышения пенсионных выплат военные, ученые и госслужащие.

Что касается проведения проверок о начислении пенсий (персональных данных, правомерности начисления выплат), то, по словам Михаила Цымбалюка, массовой проверки пенсионеров пока не предусматривается, потому что на это нет оснований.

— Проверять могут граждан, которые находятся на временно неподконтрольной территории Украины, и будут проверять пенсионеров, которые долгое время не обращаются в отделение почты, а им там начисляются выплаты. Все остальные – в индивидуальном порядке. Массовой проверки пенсионеров пока не предвидится, нет таких оснований, — заявил Цымбалюк.

Он также разъяснил, что делать украинцам, которые выехали за границу и не успели оформить выплаты на карты.

— В этом плане есть проблема, особенно когда граждане не успели оформить выплаты на карты и уехали за границу. Проблема существует также у тех граждан, которые не успели оформить пенсию, а уже за границей достигли пенсионного возраста, – заявил народный депутат Михаил Цымбалюк.

По его словам, гражданин должен лично обратиться в любое пенсионное отделение, сдать документы для начисления пенсий. Так прописано в законе.

— Нужно обратиться в письменной форме тем, кто за границей, и объяснить причину, почему они отсутствуют, и тогда определяться, когда вернуться, чтобы получить пенсионную выплату, — подчеркнул Михаил Цымбалюк.

Как рассчитать размер пенсии в Украине — читайте в материале Фактов ICTV.