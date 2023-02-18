Лютий, 18 в 11:46

В Україні не будуть перевіряти кожного пенсіонера щодо правомірності нарахування пенсій, адже немає на те підстав.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив перший заступник голови Комітету парламенту з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

У березні 2023 року Кабінет міністрів проведе індексацію пенсій на 20%. Проте підвищення пенсій торкнеться не усіх. На збільшення виплат зможуть розраховувати ті пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію, люди з інвалідністю, а також ліквідатори аварії на ЧАЕС.

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Щодо проведення перевірок про нарахування пенсій (персональних даних, правомірності нарахування виплат), то, за словами Михайла Цимбалюка, масової перевірки пенсіонерів поки не передбачається, бо на це немає підстав.

– Перевіряти можуть тих громадян, які перебувають на тимчасово непідконтрольній території України й будуть перевіряти пенсіонерів, які довгий час не звертаються у відділення пошти, а їм там нараховуються їхні виплати. Всі інші — в індивідуальному порядку. Масової перевірки пенсіонерів поки не передбачається, немає таких підстав, — заявив Цимбалюк.

Він також роз’яснив, що робити українцям, які виїхали за кордон та не встигли оформити виплати на картки.

– У цьому плані є проблема, особливо коли громадяни не встигли оформити виплати на картки та виїхали за кордон. Проблема існує також у тих громадян, які не встигли оформити пенсію, а вже за кордоном досягли пенсійного віку, – заявив народний депутат Михайло Цимбалюк.

За його словами, громадянин має особисто звернутись у будь-яке пенсійне відділення, здати документи для нарахування пенсій. Так прописано в законі.

– Потрібно звернутись у письмовій формі тим, хто за кордоном, і пояснити причину, чому вони відсутні, та тоді визначатись, коли повернутись, щоб отримати пенсійну виплату, — наголосив Михайло Цимбалюк.

Як розрахувати розмір пенсії в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.