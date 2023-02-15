Февраль, 15 в 16:29

В Украине размер пенсии зависит от страхового стажа и заработной платы человека. В то же время в 2023 году ввели новые требования к стажу украинцев, которые собираются выходить на пенсию.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь минимум 30 лет страхового стажа. В дальнейшем необходимая продолжительность стажа будет расти на один год, пока в 2028 году не достигнет 35 лет.

Кроме того, чтобы в 2023 году уйти на пенсию в 63 года, украинцы должны иметь стаж работы от 20 до 30 лет, а в 65 лет — 15-20 лет.

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Если в 2023 году вы достигли пенсионного возраста в 60 лет, но не имеете необходимого страхового стажа продолжительностью 30 лет, то пенсию вам назначат по достижению 63 лет.

Как высчитать размер своей будущей пенсии – читайте в материале Фактов ICTV.

Как самостоятельно рассчитать размер пенсии в 2023 году

Пенсия по возрасту определяется по следующей формуле:

Размер средней зарплаты х индивидуальный коэффициент зарплаты х коэффициент страхового стажа = пенсия.

Размер средней зарплаты – это ваша средняя заработная плата, с которой были уплачены страховые взносы, за последние три года (зарплата/страховой стаж за месяцы).

Чтобы высчитать среднюю зарплату, необходимо суммарный заработок за последние три года поделить на количество календарных дней за этот период.

Вы получите свой среднедневной заработок, который нужно умножить на количество отработанных месяцев за последние три года.

Индивидуальный коэффициент зарплаты — сумма соотношений зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине.

— Для того, чтобы высчитать индивидуальный коэффициент зарплаты, нужно взять зарплату человека за каждый месяц и разделить ее на среднюю зарплату по стране в этом месяце.

Например, в январе 2022 года человек официально получил зарплату в размере 8 тыс. грн. При этом средняя зарплата по Украине за этот месяц составила 14 055,38 грн. Индивидуальный коэффициент зарплаты за январь 2022 года составит 0,56918 (8 тыс. грн поделить на 14 055,38 грн).

Дальше мы должны узнать средний коэффициент за все месяцы, которые участвовали в расчете, а затем нужно найти среднее значение. Это и будет так называемый индивидуальный коэффициент зарплаты. Такие расчеты Пенсионный фонд проводит автоматически.

Индивидуальный коэффициент может быть разным (обычно округляется до пяти знаков после запятой). Чем выше этот коэффициент, тем лучше. Если в среднем человек во все годы получал такую же зарплату, как и средняя по стране, то коэффициент может равняться примерно единице. Если вдвое выше, коэффициент будет близок к двойке.

Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и деленное на 12. То есть общее количество лет вашего стажа необходимо умножить на 0,01.

Чтобы вычислить свой коэффициент страхового стажа, нужно общее количество лет страхового стажа умножать на 0,01.

— В конце концов, чтобы узнать размер пенсии, необходимо перемножить три показателя: среднюю зарплату по стране за три предыдущих года, указанный индивидуальный коэффициент зарплаты и коэффициент стажа.

Например: женщине в январе 2023 года назначается пенсия по возрасту. Ее страховой стаж составляет 35 лет (420 месяцев). Коэффициент страхового стажа составил 0,35 ((420 х 1%) / 12).

Средний заработок этой женщины высчитывается за последние три года на основании данных, содержащихся в системе персонифицированного учета и ведущихся Пенсионным фондом Украины. Например, ее средняя зарплата составляет 12 тыс. грн.

А индивидуальный коэффициент ее заработной платы составил 1,20707.

Соответственно, среднемесячный заработок для исчисления пенсии составляет 14 484, 84 грн (12 тыс. грн х 1,20707).

Итак, размер пенсии этой женщины составит:

14 484, 84 грн (среднемесячный заработок для исчисления пенсии) х 0,3500 (коэффициент страхового стажа) = 5 069, 69 грн.

Обратите внимание, что это лишь приблизительный подсчет! Размер пенсии по возрасту у каждого пенсионера может быть разным!

На размер пенсий в Украине влияет:

общий страховой стаж (включает только те месяцы, за которые работодатель платил налоги);

средняя заработная плата за последние три года.

Из расчетов выше можно сделать вывод, что чем выше зарплата у пенсионера, тем большую пенсию он будет получать.