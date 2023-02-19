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Факты / Україна / Общество

О Крыме, политике и хороших россиянах: о чем украинцы спросили чат-бот ChatGPT

Анастасия Гевко, редактор ленты
Штучний інтелект
Фото: Dreamstime

В Украине наконец-то появился доступ к чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT от компании Open AI. Он стремительно приобрел популярность в мире, однако был ли он готов к тому, насколько креативно подойдут к его испытанию украинцы – вопрос открытый.

Отметим, что этот чат-бот, по данным разработчиков, способен понимать запросы пользователей и генерировать ответы на них на разговорном языке.

Соцсети уже заполонили реакции украинцев на новинку, многие начали шутить, что теперь чат-бот попросит об отпуске – ведь кажется, что почти каждый хоть один раз, но все же заглянул в ChatGPT, чтобы посмотреть, как он будет отвечать на те или иные вопросы. 

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Среди самых популярных запросов украинцев к искусственному интеллекту, судя по постам пользователей соцсетей, попытка получить информацию о себе, своих знакомых или известных деятелях и политиках.

О Крыме, политике и хороших россиянах: о чем украинцы спросили чат-бот ChatGPT / 9 фотографий

Также многие решили поинтересоваться, что ChatGPT думает о Крыме, Донбассе, россиянах и вообще, какие политические взгляды он имеет. А часть украинцев – просили генерировать анекдоты и истории о персоналиях украинского политикума.

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