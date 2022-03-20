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Факты / Украина / Общество

В Украине запустили новый чат-бот для проверки фейков

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
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Из-за информационной войны, которая продолжается между Украиной и Россией, гражданам рекомендуется тщательно проверять информацию, которую они получают.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины рекомендуют применять новый фактчек-бот Перевірка.

– Это бот-спаситель от фейковых новостей, непроверенной информации, откровенной лжи, пропаганды РФ, – говорится в сообщении.

С помощью него можно проверять фейковые новости в соцсетях и различных ресурсах, направленные на борьбу с Украиной.

Чтобы определить фейковую новость, нужно отправить информацию. Ссылка сразу же попадает в руки команды специалистов, которая умеет быстро проверять значительные массивы информации с применением искусственного интеллекта.

В течение нескольких минут человек получит ответ — это достоверная информация или фейк.

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Между Украиной и Россией продолжается информационная война. Враг использует ложную информацию, чтобы заставить украинцев отчаяться.

Поэтому важно быть очень бдительными и не доверять новостям, которые передают даже самые близкие родственники, друзья или знакомые.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины

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Фото: Unsplash

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