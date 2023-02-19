Лютий, 19 в 15:01

В Україні нарешті з’явився доступ до чат-боту зі штучним інтелектом ChatGPT від компанії Open AI. Він стрімко набув популярності у світі, проте чи був він готовим до того, наскільки креативно підійдуть до його випробовувань українці – питання відкрите.

Зазначимо, що цей чат-бот, за даними розробників, здатен розуміти запити користувачів та генерувати відповіді на них розмовною мовою.

Соцмережі уже заполонили реакції українців на новинку, багато хто почав жартувати, що тепер чат-бот попросить про відпустку – адже здається, що майже кожен хоч один раз, але все ж заглянув у ChatGPT, щоб подивитись, як він відповідатиме на ті чи інші питання.

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Серед найпопулярніших запитів українців до штучного інтелекту, судячи з постів користувачів соцмереж, спроба отримати інформацію про себе, своїх знайомих або відомих діячів та політиків.

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Також багато хто вирішив поцікавитись, що ChatGPT думає про Крим, Донбас, росіян та й на загал, які політичні погляди він має. А частина українців – просили генерувати анекдоти та історії про персоналій з українського політикуму.