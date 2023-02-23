Февраль, 23 в 18:55

Индексация пенсионных выплат в Украине с 1 марта 2023 года, прежде всего, направлена на наименее защищенных граждан, которые получают пенсию меньше средней.

Об этом рассказала в эфире общенационального телемарафона первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

– Ключевое, что мы сделали в этом году, это обеспечение индексации, прежде всего, для наименее защищенных граждан, имеющих минимальную пенсию или минимальные гарантированные установленные государством размеры, – заявила Марчак.

Она уточнила, что в предыдущие годы эта категория пенсионеров обычно не подпадала под индексацию. Перерасчет выплат таким гражданам производили в другие периоды.

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– В чем нюанс. Обычно для таких пенсионеров, получающих самую низкую пенсию, увеличение выплат производилось не во время индексации, а только в связи с повышением прожиточного минимума. Это было в другие сроки, чем индексация, – отметила Дарья Марчак.

Замминистра объяснила, что темпы роста прожиточного минимума в Украине обычно являются существенно меньшими, чем размеры индексации. Именно поэтому Кабинет министров в этом году сфокусировал внимание на категории граждан с самыми низкими пенсионными выплатами, “чтобы люди, которые получают пенсии ниже средней, ощутили результаты индексации на себе”.

Решение Кабмина еще не принято

Дарья Марчак сообщила, что правительство еще не утвердило решение об индексации с 1 марта. Однако она заверила, что это решится в ближайшие дни.

– Еще окончательное решение не утверждено. Постановление Кабинета министров сейчас подготовлено к рассмотрению правительства, но решение Кабмина еще не принято. Поэтому об этом, как о свершенном факте, можно будет говорить в ближайшие дни, – подчеркнула она.

Марчак добавила, что к индексации (увеличению пенсий) уже готовятся. Ее размер составит около 20%.

Кого не коснется индексация

Как отметила заместитель министра, единственной категорией граждан, не подпадающей под индексацию, являются люди, чьи пенсии превышают максимально установленные законом выплаты.

Размер максимальной пенсии сейчас составляет 20 930 грн.

– Мы покрываем индексацией почти все категории лиц. Не будет производиться индексация для тех, у кого пенсии уже превышают максимальный размер, установленный законодательством, – подчеркнула Марчак.

В частности, для 5,1 млн пенсионеров произойдет повышение пенсий через индексацию почти на 20%; для 4,1 млн граждан пенсии возрастут в связи с увеличением фиксированного размера минимальных пенсионных выплат. Под индексацию подпадут около 0,5 млн пенсионеров-силовиков и 94 тыс. человек, получающих пенсию по инвалидности.

Индексация коснется и работающих пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж.

Повышение пенсий состоится в пределах средств, предусмотренных в госбюджете на 2023 год, и из собственных поступлений Пенсионного фонда. Речь идет о нескольких десятках миллиардов гривен.

Индексация производится автоматически, гражданам никуда обращаться не нужно.