Лютий, 23 в 18:55

Індексація пенсійних виплат в Україні з 1 березня 2023 року передусім спрямована на найменш захищених громадян, які отримують пенсію менше середньої.

Про це розповіла в ефірі загальнонаціонального телемарафону перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак.

– Ключове, що ми зробили цього року, це забезпечення індексації передусім для найменш захищених громадян, які мають мінімальну пенсію або мінімальні гарантовані встановлені державою розміри, – заявила Марчак.

Вона уточнила, що у попередні роки ця категорія пенсіонерів зазвичай не підпадала під індексацію. Перерахунок виплат таким громадянам проводили в інші періоди.

Зараз дивляться

– У чому нюанс. Зазвичай для таких пенсіонерів, які отримують найнижчу пенсію, збільшення виплат відбувалося не під час індексації, а лише у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Це було в інші терміни, ніж індексація, – зазначила Дарина Марчак.

Заступниця міністра пояснила, що темпи зростання прожиткового мінімуму в Україні зазвичай є суттєво меншими, ніж розміри індексації. Саме тому Кабінет міністрів цього року сфокусовав увагу на категорії громадян із найнижчими пенсійними виплатами, “щоб люди, які отримують пенсії, нижчі від середньої, відчули результати індексації на собі”.

Рішення Кабміну ще не ухвалено

Дарина Марчак повідомила, що уряд ще не затвердив рішення про індексацію з 1 березня. Однак вона запевнила, що це вирішиться в найближчі дні.

– Ще остаточне рішення не затверджено. Постанова Кабінету міністрів зараз підготовлена до розгляду уряду, але рішення Кабміну ще не ухвалено. Тому про це, як про звершений факт, можна буде говорити протягом найближчих днів, – наголосила вона.

Марчак додала, що до індексації (збільшення пенсій) уже готуються. Її розмір становитиме майже 20%.

Кого не торкнеться індексація

Як зазначила заступниця міністра, єдиною категорією громадян, яка не підпадає під індексацію, є люди, чиї пенсії перевищують максимально встановлені законом виплати.

Розмір максимальної пенсії наразі становить 20 930 грн.

– Ми покриваємо індексацією майже всі категорії осіб. Не буде здійснюватися індексація для тих, у кого пенсії вже перевищують максимальний розмір, встановлений законодавством, – наголосила Марчак.

Зокрема, для 5,1 млн пенсіонерів відбудеться підвищення пенсій через індексацію майже на 20%; для 4,1 млн громадян пенсії зростуть у зв’язку зі збільшенням фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат. Під індексацію підпадуть близько 0,5 млн пенсіонерів-силовиків та 94 тис. осіб, які отримують пенсію з інвалідності.

Індексація торкнеться і працюючих пенсіонерів, які мають повний страховий стаж.

Підвищення пенсій відбудеться в межах коштів, передбачених у держбюджеті на 2023 рік та з власних надходжень Пенсійного фонду. Йдеться про кілька десятків мільярдів гривень.

Індексація здійснюється автоматично, громадянам нікуди звертатися не потрібно.