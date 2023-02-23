Февраль, 23 в 13:48

Во время визита президента США Джо Байдена в Киев, Россия попыталась запустить свою новую межконтинентальную баллистическую ракету Сатана II. Об этом сообщает The Telegraph.

Стоит отметить, что CNN тоже сообщало о том, что во время визита Байдена в Украину РФ осуществила испытание ракеты Сармат, которое оказалось неудачным.

Факты ICTV узнавали, что известно о ракете Сатана II, каковы ее особенности и технические характеристики.

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Сатана II: что известно о ракете

Ракета Сатана II (также известна как R-36М2 Воевода) — это баллистическая ракета средней и межконтинентальной дальности, которая была разработана в СССР в 1970-х годах.

Тогда Сатана стала самой мощной баллистической ракетой и была предназначена для доставки ядерных боеголовок на большие расстояния.

— Ракета Сатана — это R-36М Воевода, фактически стратегический комплекс, который относится к межконтинентальным баллистическим ракетам. Именно он и является этой Сатаной, о которой говорят, — отмечает военный эксперт Александр Коваленко.

Ракета Сатана II имеет длину около 34 м, вес — более 200 т. Она способна переносить до 10 ядерных боеголовок на расстояние свыше 11 тыс. км.

Сатана была официально введена в эксплуатацию в 1988 году, и до сих пор остается в составе военного арсенала России.

— У Сатаны достаточно серьезный вес боевой части — более 8 т. Максимальное расстояние, которое она может преодолеть, — до 16 тыс. км, то есть теоретически достигает побережья США. Сатану действительно трудно перехватить, с этим у Соединенных Штатов были определенные проблемы, поскольку ракета летит на достаточно высокой скорости. Также высота полета ракеты создавала проблемы для перехвата. Но это было именно в советское время! — говорит Коваленко.

Эксперт добавляет, что современные комплексы для перехвата, особенно ориентированные на баллистические цели, могут перехватить такой объект как Сатана.

Сейчас в сети распространяются сообщения, что РС-28 Сармат — это и есть ракета Сатана-2. Но не все так однозначно.

— Что касается Сармат, то скажу так, возможно его кто-то условно называет Сатана — 2, потому что так его классифицировало НАТО, но на самом деле Сармат не относится к классу ракет Сатаны, — рассказывает Коваленко.

РС-28 Сармат (по классификации НАТО — Satan-2) — российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования, с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

Сармат был разработан Государственным ракетным центром им. Макеева, специализирующейся на конструировании МБР морского базирования. Ранее главным ядерным оружием в РФ была ракета Р-36М2 Воевода (по классификации НАТО — Сатана).

Однако после разработки РС-28 Сармат, новый комплекс в Альянсе получил название Сатана-2. Ракета РС-28 Сармат является более новой версией и предназначена для замены ракеты Сатана (Р-36М2 Воевода).

Длина ракеты Сармат — 35 м, стартовая масса — 208 т, масса заброса — около 10 т. Дальность полета ракеты — 18 тыс. км. Россияне утверждают, что ракета может доставить ядерные боеголовки в любую точку мира через Северный или Южный полюс.

— Сама ракета Сармат должна была неоднократно выходить на брусковые испытания. Брусковые испытание — это когда ракету запускают на небольшую высоту (15-30 м) поддержку путем взрывного заряда. Это делают для того, чтобы проверить возможности ракеты на старте. Это базовые испытания, которые РФ постоянно откладывала. В 2022 году Россия провела первое полноценное испытание Сармата, которое было удачным. И сразу после этого они запустили серийное производство ракет. Но это абсурд, ведь запускать производство такого серьезного оружия после одного удачного испытания просто невозможно! — говорит эксперт.

Коваленко добавляет, что назвать ракету Сармат Сатаной-2 он не может. Ведь это две разные ракеты.

Какую ракету запускала РФ во время визита Байдена в Украину

— Говорят, что это был Сармат. Но я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, ведь все имеющиеся данные — со страниц новостных лент, — говорит эксперт.

Коваленко добавляет, чтобы выяснить, что же это была за ракета, нужны видео или фото неудачного запуска.

— К сожалению, такого нет. Все только на словах! В прошлый раз было видео, как осуществляется пуск. А сейчас — только на словах, — добавляет военный эксперт.

Характеристики ракеты

Основные технические характеристики ракеты Сатана (Р-36М):

Длина: 34,3 м.

Диаметр: 3 м.

Масса: 211 т.

Дальность полета: до 11 тыс. км (по другим данным до 16 тыс. км).

Количество ядерных боеголовок: до 10.

Сила взрыва каждой боеголовки: до 750 кт TNT.

Ракета Сатана может быть запущена со специальных шахт или с мобильных пусковых установок.

Основные технические характеристики ракеты РС-28 Сармат:

Длина: 35 м.

Диаметр: 3,5 м.

Масса: около 200 т.

Дальность полета: более 16 тыс. км;

Количество ядерных боеголовок — до 15 шт.

Сила взрыва каждой боеголовки: до 750 кт TNT.

Ракета может быть запущена с мобильных пусковых установок, что позволяет снизить риск ее уничтожения на старте. По данным россиян, ракета имеет ряд технологических новинок, позволяющих ей избежать систем противовоздушной обороны противника.

Что касается стоимости ракеты, то пока нет точной информации о цене РС-28 Сармат.