Лютий, 23 в 13:48

Під час візиту президента США Джо Байдена до Києва Росія спробувала запустити свою нову міжконтинентальну балістичну ракету Сатана II. Про це повідомляє The Telegraph.

Нагадуємо, що CNN теж повідомляло про те, що під час візиту Байдена до України РФ здійснила випробування ракети Сармат, яку на Заході називають Сатана II. Випробування виявилось невдалим.

Факти ICTV дізнавалися, що відомо про ракету Сатана II, які її особливості та технічні характеристики.

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Сатана ІІ: що відомо про ракету

Ракета Сатана ІІ (також відома як R-36М2 Воєвода) – це балістична ракета середньої та міжконтинентальної дальності, що була розроблена в СРСР в 1970-х роках.

Тоді Сатана стала найбільш потужною балістичною ракетою та була призначена для доставки ядерних боєголовок на великі відстані.

– Ракета Сатана – це R-36М Воєвода, фактично стратегічний комплекс, який належить до міжконтинентальних балістичних ракет. Саме він і є цією Сатаною, про яку кажуть, – зазначає військовий експерт Олександр Коваленко.

Ракета Сатана ІІ має довжину близько 34 м, вагу – понад 200 т. Вона здатна переносити до 10 ядерних боєголовок на відстань понад 11 тис. км.

Сатана була офіційно введена в експлуатацію в 1988 році, і досі залишається в складі військового арсеналу Росії.

– Сатана має досить серйозну вагу бойової частини – понад 8 т. Максимальна відстань, яку долає ракета, – до 16 тис. км, тобто може досягти узбережжя США. Сатану справді важко перехопити, з цим у Сполучених Штатів були певні проблеми, адже ракета летить на високій швидкості. Та й висота польоту ракети створювала проблеми для перехоплення. Але це було саме за Радянських часів! – каже Коваленко.

Експерт додає, що сучасні комплекси для перехоплення, особливо орієнтовані на балістичні цілі, можуть перехопити такий обʼєкт, як Сатана.

Наразі в мережі ширяться повідомлення, що РС-28 Сармат — це і є ракета Сатана-2. Але не все так однозначно.

– Щодо Сармата, то скажу так, можливо його хтось умовно називає Сатана-2, бо так його класифікувало НАТО, але насправді Сармат не належить до класу ракет Сатани, – розповідає Коваленко.

РС-28 Сармат (за класифікацією НАТО — Satan-2) — російський стратегічний ракетний комплекс п’ятого покоління шахтного базування, з важкою багатоступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР).

Сармат було розробив Державний ракетний центр ім. Макєєва, що спеціалізується на конструюванні МБР морського базування. Раніше головною ядерною зброєю у РФ була ракета Р-36М2 Воєвода (за класифікацією НАТО — Сатана).

Проте після розробки РС-28 Сармат новий комплекс в Альянсі отримав назву Сатана-2. Ракета РС-28 Сармат є новішою версією та призначена для заміни ракети Сатана (Р-36М2 Воєвода).

Довжина ракети Сармат — 35 м, стартова маса — 208 т, маса закидання — близько 10 т. Дальність польоту ракети — 18 тис. км. Росіяни стверджують, що ракета може доправити ядерні боєголовки до будь-якої точки світу через Північний або Південний полюс.

– Сама ракета Сармат мала неодноразово виходити на брускові випробування. Брускові випробування – це коли ракету запускають на невелику висоту (15-30 м) шляхом підтримки вибухового заряду. Це роблять, щоб перевірити можливості ракети на старті. Це базові випробування, які РФ постійно відкладала. У 2022 році Росія провела перше повноцінне випробування Сармата, яке було вдалим. І одразу після цього вони запустили серійне виробництво ракет. Але це абсурд, адже запускати виробництво такої серйозної зброї після одного вдалого випробування просто не можна! – каже експерт.

Коваленко додає, що назвати ракету Сармат Сатаною-2 він не може. Адже це дві різні ракети.

Яку ракету запускала РФ під час візиту Байдена до України

– Кажуть, що це був Сармат. Але я не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, адже всі наявні дані – зі шпальт новинних стрічок, – каже експерт.

Коваленко додає, щоби зʼясувати, яка це була за ракета, потрібні відео чи фото невдалого запуску.

– На жаль, такого немає. Усе лише на словах! Минулого разу було відео, як здійснюється пуск. А зараз лише на словах, – додає військовий експерт.

Характеристики ракети

Основні технічні характеристики ракети Сатана (Р-36М):

Довжина: 34,3 м.

Діаметр: 3 м.

Маса: 211 т.

Дальність польоту: до 11 тис. км (за іншими даними – до 16 тис. км).

Кількість ядерних боєголовок: до 10.

Сила вибуху кожної боєголовки: до 750 кт TNT.

Ракета Сатана може бути запущена зі спеціальних шахт або з мобільних пускових установок.

Основні технічні характеристики ракети РС-28 Сармат:

Довжина: 35 м.

Діаметр: 3,5 м.

Маса: близько 200 т.

Дальність польоту: понад 16 тис. км;

Кількість ядерних боєголовок – до 15 шт.

Сила вибуху кожної боєголовки: до 750 кт TNT.

Ракета може бути запущена з мобільних пускових установок, що дає могу знизити ризик її знищення на старті. За даними росіян, ракета має низку технологічних новинок, які дадуть їй змогу уникнути систем протиповітряної оборони противника.

Стосовно вартості ракети, то наразі немає точної інформації про ціну РС-28 Сармат.