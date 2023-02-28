ЧВК Редан — это российская ИПСО для дестабилизации ситуации в Украине — Нацполиция

Февраль, 28 в 19:28

В Украине полицейские заблокировали 18 каналов и групп, созданных для дестабилизации внутренней ситуации из-за нового молодежного движения.

По данным Национальной полиции, искусственное распространение новой субкультуры — это попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию, в которую втянули подростков.

Правоохранители устанавливают источники финансирования, администраторов информационных каналов и организаторов массовых мероприятий.

Сейчас смотрят

В Нацполиции объяснили, что молодежь умышленно собирают, чтобы спровоцировать конфликты и массовые драки между подростками. Всего таких мероприятий было около 30 в течение двух дней в разных областях Украины.

В частности, в отделы полиции пригласили более 700 человек, большинство из которых — это несовершеннолетние граждане.

Полицейские разъясняют подросткам и родителям, что за такие действия предусмотрена как административная (для матери и отца), так и уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет.

В Украине в разных городах произошли беспорядки с участниками ЧВК Редан. По данным СМИ, это не военная компания, а неформалы, сторонники аниме.

Они выступают против футбольных фанатов, мигрантов и выходцев из Кавказа. Молодые люди одеваются в футболки с изображением пауков и цифры 4, что является отсылкой к аниме Hunter x Hunter. ЧВК Редан уже успела прославиться стычками с футбольными фанатами в ТЦ и на улицах в разных городах.