ПВК Редан – це російська ІПСО для дестабілізації ситуації в Україні – Нацполіція

Лютий, 28 в 19:28

В Україні поліцейські заблокували 18 каналів та груп, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації через новий молодіжний рух.

За даними Національної поліції, штучне поширення нової субкультури – це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію, в яку втягнули підлітків.

Правоохоронці встановлюють джерела фінансування, адміністраторів інформаційних каналів та організаторів масових заходів.

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У Нацполіції пояснили, що молодь навмисне збирають, щоб спровокувати конфлікти та масові бійки між підлітками. Загалом таких заходів було близько 30 протягом двох днів у різних областях України.

Зокрема, до відділів поліції запросили понад 700 осіб, більшість з яких – це неповнолітні громадяни. Поліцейські роз’яснюють підліткам та батькам, що за такі дії передбачено як адміністративну (для матері та батька), так і кримінальну відповідальність, яка настає із 14 років.

В Україні у різних містах сталися заворушення з учасниками ПВК Редан. За даними ЗМІ, це не військова компанія, а неформали, прихильники аніме.

Вони виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу. Молоді люди вдягаються у футболки із зображенням павуків і цифри 4, що є відсилкою до аніме Hunter x Hunter. ПВК Редан вже встигла прославитися сутичками з футбольними фанатами у ТЦ і на вулицях у різних містах.