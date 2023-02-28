Февраль, 27 в 23:22

В Украине 26 февраля в разных городах произошли беспорядки с участниками ЧВК Редан. Видео появились в TikTok. На них видно, как группа подростков бежит куда-то, однако обстоятельства остаются непонятными.

Вот одно из таких видео, которое распространялось в сети.

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Правоохранители выясняют, есть ли в этой драке российский след.

Что это за группа, в каких городах были замечены ее поклонники и что говорит полиция – читайте дальше в материале Фактов ICTV.

Кто такие “реданы”

ЧВК Редан – это не военная компания, а неформалы, поклонники аниме. Они выступают против футбольных фанатов, мигрантов и выходцев из Кавказа. Молодые люди одеваются в футболки с изображением пауков и цифры 4, являющуюся отсылкой к аниме Hunter x Hunter.

Возглавляет это движение парень по имени Али – это игрок в Dota 2 и Counter-Strike. Известно о нем достаточно мало.

Где было замечена ЧВК Редан

В России ЧВК Редан уже прославилась столкновениями с футбольными фанатами в ТЦ и на улице в разных городах.

В частности в Москве в Авиапарке собрались сотни людей, устроивших массовую драку. Силовики задержали 30 человек. Однако подростков это не остановило.

ЧВК Редан в Украине

Движение уже добралось до Украины, стычки фиксировали в нескольких городах нашей страны. Участников субкультуры уже заметили в Харькове, Киеве, Закарпатье, Ивано-Франковске, Львове, Днепре и Полтаве.

Факты ICTV пообщались с представителями полиции и прокуратуры Харькова, Киева, Днепра и Закарпатья. Они подтверждают появление неформалов.

Киев

В столичном районе, на Печерске, полицейские предотвратили конфликт между молодежью. Участников доставили в отделение полиции для установления личности и выяснения обстоятельств.

– Сегодня, 27 февраля, на Печерске благодаря своевременному реагированию ювенальных полицейских, оперативников и участковых конфликт удалось предупредить, – сообщили в ГУ Нацполиции в Киеве.

Харьков

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко подтвердил потасовку в городе между представителями ЧВК Редан и противниками аниме. По его словам, конфликт произошел возле ТРЦ Никольский и на площади Конституции. Всего на месте находились 200 человек, из них только около 30 – совершеннолетние.

– В Интернете нагнетается конфликт между определенными социальными группами подростков, одна из них – ЧВК Редан, а другая – социальная группа подростков, противостоящая сторонникам аниме. Собственно планировалась потасовка между ними возле ТРЦ Никольский в Харькове. Правоохранители своевременно обнаружили планы на эту драку, поэтому она была предупреждена, были установлены личности молодежи, которые были вместе, в похожих знаках субкультуры, одежде, – говорит он.

Спикер добавил, что было открыто уголовное производство по ст. 224 (Массовые беспорядки) и ст. 304 (Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность), будет проходить следствие с целью установления организаторов этих столкновений, а также будет выясняться, есть ли в этой драке российский след или это органический конфликт.

– Даже если это органический конфликт люди, управлявшие ими, которые организовывали массовые беспорядки, они могут быть привлечены к ответственности. В отношении родителей активных участников этих драк может составляться протокол по ст. 184 УК Украины за невыполнение ими своих обязанностей, – говорит Чубенко.

Он отметил, что конфликт этих социальных групп в Харькове произошел впервые. Кроме того, по словам спикера, эта субкультура достаточно новая, ей всего лишь несколько лет.

Закарпатье

В Ужгороде, Мукачево в Закарпатской области также были замечены группы подростков до 10 человек.

– Мы были к этому готовы и раньше времени находились в местах планируемых правонарушений, их допущено не было. И такой активности среди подростков не фиксировалось, были замечены в этих городах (Ужгород, Мукачево. – Ред.) несколько детей, примерно 7-10. Они были доставлены в отделение, с ними общались, с родителями. Сейчас мы устанавливаем, связаны ли они вообще с этими группами ЧВК Редан, – говорит спикер полиции Закарпатской области Анна Дан.

Она добавила, что ситуация постоянно отслеживается, в полиции следят за созданными “реданами” Телеграм-каналами, привлекается киберполиция. Сейчас правоохранителям удается контролировать ситуацию и предупреждать конфликты.

ПВК Редан – проявление российской пропаганды?

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко отметил, что сейчас основная цель понять, действительно ли РФ причастна к нагнетанию и популяризации этого движения в Украине.

– Ведь около недели назад такие беспорядки и массовые драки происходили в России. То есть мы сейчас не утверждаем, но возможна причастность России, поскольку российские спецслужбы отслеживают эти новые актуальные направления, которые можно использовать в своих интересах. Поэтому они могли через соцсети создавать группы в Телеграмм-каналах, накручивать подписчиков, раскручивать эти каналы, чаты, чтобы подстрекать лиц, органично интересующихся этой деятельностью, к каким-либо конфликтам, – говорит он.

При этом ГУ Нацполиции в Киеве видит во вспышках таких конфликтов среди молодежи в столице российскую пропаганду.

– Недавно в России среди несовершеннолетних распространилось молодежное движение, участники которого организуют драку с оппонентами. Подобная “акция” планировалась и в столице. Провоцирование массовых драк среди молодежи и подростков – попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине, – сообщают в полиции Киева.

Советы родителям

Полицейские еще раз призывают родителей общаться с детьми, обращать внимание на их поведение, круг общения и способы проведения досуга.