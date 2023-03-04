Березень, 04 в 16:32

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив демонстраційний варіант завдань із математики на національний мультипредметний тест (НМТ-2023).

На сайті УЦОЯО опубліковано демонстраційний варіант мультитесту з математики, який обов’язково складатимуть усі майбутні абітурієнти. Він доступний за цим посиланням.

– Інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ. Однак за структурою, типами завдань, тривалістю їхнього виконання демонстраційний варіант аналогічний вступному тесту, – зазначають в УЦОЯО.

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, під час реального тестування буде можливість скористатися довідковими матеріалами.