З’явився демонстраційний варіант завдань з математики на НМТ-2023 – УЦОЯО
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Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив демонстраційний варіант завдань із математики на національний мультипредметний тест (НМТ-2023).
На сайті УЦОЯО опубліковано демонстраційний варіант мультитесту з математики, який обов’язково складатимуть усі майбутні абітурієнти. Він доступний за цим посиланням.
– Інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ. Однак за структурою, типами завдань, тривалістю їхнього виконання демонстраційний варіант аналогічний вступному тесту, – зазначають в УЦОЯО.
За даними Українського центру оцінювання якості освіти, під час реального тестування буде можливість скористатися довідковими матеріалами.
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