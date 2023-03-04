В этом году регистрация на Национальный мультипредметный тест (НМТ) онлайн начнется в апреле на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Об этом рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. По ее словам, регистрация будет безбумажной, то есть участникам придется загрузить свои документы в специальный сервис.

— После этого каждый участник получит доступ к своей информационной странице на сайте УЦОКО. Эта страница будет нашим основным информационным порталом, — отметила она.

На информационной странице участника НМТ будет отображаться необходимая информация: где, когда и как состоится тестирование.

Основная сессия тестирования будет проходить в июне, а в конце месяца или в начале июля — дополнительная. Принять участие в ней смогут абитуриенты, которые по уважительным причинам не прошли тестирование во время основной сессии.

Результаты участники НМТ-2023 смогут узнать сразу в тестовой среде. Когда заканчивается время или все задания выполнены, тогда на экране появляется количество тестовых баллов за каждый предмет, как и в прошлом году.

Сейчас уже доступен демонстрационный тест по украинскому языку и математике. Далее планируют опубликовать тест по истории Украины и другим предметам из перечня.

Источник : Укринформ

